ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF lege an diesem Donnerstag (30. April) seine Zahlen für das erste Quartal 2020 vor. Die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus habe der Chemiekonzern aufgrund seines starken China-Geschäfts bereits früh zu spüren bekommen. Aufgrund der noch ungewissen Virus-Folgen habe BASF Ende Februar eine große Spanne für die Jahresziele angegeben. Werde die mit den Q1-Zahlen jetzt sogar zurückgezogen?"In diesem Jahr erleben wir bereits in den ersten beiden Monaten eine hohe Unsicherheit in der Weltwirtschaft", habe BASF-Konzernchef Martin Brudermüller bei der Bilanzvorlage Ende Februar gesagt. Mit dem Virus sei ein neuer Faktor hinzugekommen, der das Wachstum am Jahresanfang vor allem in China erheblich belaste. Eine geringere Nachfrage und Produktionsausfälle in vielen Branchen seien Folgen der Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Virus, habe Brudermüller gesagt. Vor allem im ersten und zweiten Quartal rechne die BASF mit negativen Effekten. Brudermüller erwarte nicht, dass die Corona-Effekte im Jahresverlauf vollständig ausgeglichen werden könnten. Mittlerweile habe sich das Coronavirus auf die ganze Welt verbreitet und die weltweite Wirtschaft stark beeinträchtigt.Bereits vor der Corona-Krise habe der seit zwei Jahren amtierende Vorstand ein Sparprogramm aufgesetzt, um den Konzern durch schlankere Strukturen und einfachere Abläufe profitabler zu machen. Dazu würden auch Stellenstreichungen gehören. Zuletzt habe BASF den Sparkurs beschleunigt. Das solle sich auch auf das operative Ergebnis (EBITDA) positiv auswirken. Zudem befinde sich der DAX-Konzern im Umbau.Im Sog der Corona-Krise sei der Kurs im März unter die Marke von 40 Euro gerutscht. Trotz der Erholung seither auf rund 47 Euro hätten die Papiere seit Jahresbeginn immer noch rund ein Drittel verloren. Damit seien sie schlechter gelaufen als der DAX, der um rund 20 Prozent nachgegeben habe.Bestätigt der Konzern am Donnerstag mit den Q1-Zahlen die Prognose, dürfte die Aktie die jüngste Erholungsbewegung Richtung 50 Euro und mehr fortsetzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link