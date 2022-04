Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (12.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Chemieherstellers BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Unerwartet starke Quartalszahlen hätten der Aktie von BASF am Montag zwischenzeitlich deutlichen Auftrieb von bis zu 2,9 Prozent gegeben. Auch wenn sich das Chartbild dadurch kaum habe aufhellen können, habe der Titel eine wichtige Marke zurückerobert. Des Weiteren habe sich der erste Analyst mit einem Top-Kursziel zu Wort gemeldet.So habe das Analysehaus Jefferies die Einstufung für BASF nach Eckdaten für das erste Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe in allen operativen Geschäftseinheiten die Erwartungen übertroffen, habe Analyst Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Dass es trotz der Unsicherheiten durch hohe Energiepreise sowie mit Blick auf die Nachfrage kein Update des Jahresausblicks gegeben habe, sei leicht positiv zu werten.Mit einem Kurssprung von bis zu 2,9 Prozent habe die Aktie am Montag im Nachgang der Zahlen zwar an der 53-Euro-Marke gekratzt, sei bis Handelsschluss jedoch nahe des Öffnungskurses zurückgerutscht. Nichtsdestotrotz habe der Titel damit oberhalb der beiden Gap-Kanten bei 51,04 und 51,20 Euro schließen können. Könne sich die Aktie auch heute nachhaltig oberhalb dieser Marken halten, stünden die Chancen auf einen baldigen Rebound damit recht gut. Wichtig sei jedoch, dass das Handelsvolumen, welches die letzten Wochen stetig abgenommen habe, wieder deutlich zunehme."Der Aktionär" halte die Aktie von BASF nach wie vor für deutlich unterbewertet. Die makroökonomischen Unsicherheiten würden die Papiere jedoch riskant machen - insbesondere, wenn es zu Einschränkungen bei der Erdgaszufuhr aus Russland kommen würde. Die besser als erwarteten vorläufigen Zahlen seien nun jedoch ein Lichtblick, der mit diesen Sorgen etwas aufräumen könne.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: