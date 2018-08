XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (03.08.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) charttechnisch unter die Lupe.Die BASF-Aktie scheine derzeit eine Distributionsphase zu durchschreiten. Schließlich drohe auf Wochenbasis die Ausprägung einer klassischen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Als Nackenzone fungiere dabei die Kombination aus den letzten Verlaufstiefs (80,16/79,79/78,97 EUR), der 200-Wochen-Linie (akt. bei 80,01 EUR) sowie dem 23,6%-Fibonacci-Retracement des gesamten Hausseimpulses seit Ende 2008 (79,70 EUR). Um die drohende obere Umkehr nicht Realität werden zu lassen, gelte es in Zukunft die angeführte Bastion unbedingt zu verteidigen.Ein interessantes Detail fördere in diesem Kontext der Halbjahreschart des Chemietitels zu Tage. Die letzten beiden 6-Monats-Kerzen würden jeweils nahezu deckungsgleiche Hochs (97,90 EUR vs. 98,80 EUR) bzw. Tiefs (79,79 EUR vs. 78,97 EUR) aufweisen. Letztere würden die Bedeutung der o. g. Schlüsselzone zusätzlich unterstreichen. Auf der Oberseite ist dagegen ein Spurt über die Widerstandszone aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 87,53 EUR) sowie den letzten Verlaufshochs bei 88,90/90,02 EUR nötig, um die sich abzeichnende Trendwende zu negieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.08.2018)Börsenplätze BASF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:80,77 EUR -0,20% (03.08.2018, 08:35)