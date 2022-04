Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (11.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Chemieherstellers BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Zum Ende des Handelstages warte BASF noch mit einer Überraschung für die Anleger auf. Denn laut vorläufiger Zahlen hätten sich die Geschäfte des Chemieriesen seit Jahresanfang deutlich besser entwickelt als gedacht. Die BASF-Aktie reagiere und springe beinahe auf 53 Euro - inzwischen habe sich der DAX-Titel aber bei einem Plus von 0,2 Prozent auf 51,44 Euro eingependelt.In Q1 sei das EBIT von BASF gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund ein Fünftel auf etwa 2,8 Mrd. Euro gestiegen. Damit habe BASF nach eigenen Angaben die Prognosen von Analysten deutlich übertroffen.Auch der Erlös der Monate Januar bis März habe über der durchschnittlichen Erwartungshaltung gelegen. So habe BASF den Umsatz in Q1 um fast ein Fünftel auf rund 23 Mrd. Euro gesteigert.Nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen habe BASF jedoch die Erwartungen verfehlt: Zudem habe das Ergebnis mit voraussichtlich 1,2 Mrd. Euro unter dem Wert des Vorjahresquartals gelegen. Das habe an Wertberichtigungen von Wintershall Dea gelegen: So seien Darlehen an die Nord Stream 2 AG mit rund 1,1 Mrd. Euro wertberichtigt worden. Das komplette Q1-Zahlenwerk wolle BASF am 29. April präsentieren.Die besser als erwarteten vorläufigen Zahlen seien nun jedoch ein Lichtblick, der mit diesen Sorgen etwas aufräumen könne.Mutige können an Bord bleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 36,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 11.04.2022)(Mit Material von dpaAFX)