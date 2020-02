Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.2018 habe die BASF-Aktie stark unter den Pegelständen im Rhein gelitten, was dem Ludwigshafener Chemieriesen die Logistik deutlich erschwert und teilweise auch kräftig verteuert habe. Nun würden wieder einmal Meldungen über die Nachrichtenticker laufen, in denen es angesichts der heftigen Regenfälle im Südwesten um die Wassertiefe im Rhein gehe. Während es 2018 Niedrigwasser gewesen sei, so könnten die Pegel nun - im ungünstigsten Fall - allmählich zu hoch ansteigen. Dann könnten z.B. womöglich einige Schiffe nicht mehr unter Brücken hindurch fahren. BASF zeige sich diesbezüglich aber gelassen. Man wäre dafür gewappnet.Anleger müssten sich wegen der allmählich steigenden Pegelstände noch keine Sorgen machen. Ein Belastungsfaktor bleibe jedoch weiterhin die Angst vor einer weiteren Abschwächung der Weltwirtschaft - aktuell natürlich in Zusammenhang mit einer möglichen weiteren Ausbreitung des Coronavirus.Die zahlreichen Risikofaktoren würden die BASF-Aktie weiterhin belasten. Das Chartbild sehe aktuell nur wenig einladend aus. Dementsprechend dränge sich ein Kauf der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 5,4%) nicht auf. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 54,50 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2020)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link