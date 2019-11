Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktie von BASF könne auch heute wieder Boden gut machen. Dabei sei der Ausblick des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) alles andere als rosig. So hätten deren Ansicht nach die weltweit schwache Konjunktur und die verhaltene Nachfrage der heimischen Industrie die deutsche Chemie- und Pharmabranche weiter fest im Griff.Nach einem schwachen dritten Quartal sei noch immer keine Trendwende absehbar, habe der VCI am Mittwoch in Frankfurt mitgeteilt. "Im Gegenteil: Inzwischen erwarten mehr Unternehmen eine Verschlechterung der Lage als eine Verbesserung", habe es geheißen.Auf dem Heimatmarkt hätten wichtige Industriekunden wie die kriselnde Autobranche weniger Chemieprodukte nachgefragt, während aus dem Ausland ebenfalls keine Impulse gekommen seien. "Unsere Hauptkunden sowohl in der deutschen als auch der europäischen Industrie sehen sich großen Herausforderungen gegenüber", habe VCI-Präsident Hans Van Bylen erklärt. Die erhoffte Erholung der Autoindustrie und ihrer Zulieferer sei ausgeblieben und andere wichtige Branchen seien - wenn überhaupt - nur verhalten gewachsen. Geschwächelt hätten laut dem Verband auch die Nachfrage nach Chemikalien aus der Metall- und Kunststoffbranche.Für 2019 erwarte der VCI weiter einen Umsatzrückgang von fünf Prozent auf 193 Milliarden Euro. Die Produktion in Deutschlands drittgrößter Industriebranche mit 465.000 Beschäftigten könnte um sechs Prozent fallen.Der Umsatz der gesamten Branche sei im dritten Quartal auf 45,4 Milliarden Euro gesunken - ein Minus von 2,4 Prozent zum Vorquartal und 8,2 Prozent weniger als im boomenden Vorjahreszeitraum.In die Zukunft blicke der VCI pessimistisch: Das Geschäft mit inländischen Kunden bleibe schwierig, da Deutschland besonders stark von der weltweiten Konjunktureintrübung betroffen sei. Vormalige Stärken der Bundesrepublik wie der hohe Industrieanteil und die Exportorientierung würden sich jetzt als Schwäche erweisen. In Europa wiederum herrsche viel Brexit-Unsicherheit, das Überseegeschäft leide unter dem Zollstreit zwischen den USA und China.Die nun erneut thematisierten eher trüben Aussichten für die Chemiebranche dürften bei den Aktien von BASF & Co bereits längst eingepreist sein. Rein charttechnisch sehe es für die Dividendenperle nach wie vor gut aus.Anleger können nach wie vor am Ball bleiben, der Stoppkurs sollte bei 54,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.11.2019)