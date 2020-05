Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,595 EUR -1,17% (14.05.2020, 08:58)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

42,92 EUR -4,77% (13.05.2020, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (14.05.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) charttechnisch unter die Lupe.Ichimoku-Wolkencharts hätten in den letzten Jahren deutlich an Popularität gewonnen. Wenngleich manchmal durchaus ein gewisser "Hype" um die Methodik festzustellen sei, würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt aufgrund der Objektivität des Analyseansatzes sowie der oftmals trendfolgenden Grundkonzeption Sympathien für diese Chartdarstellungsform hegen. Ihre eigentliche Stärke spiele sie allerdings erst in der Kombination mit anderen Verfahren der Technischen Analyse aus!Ein gutes Beispiel für diese Herangehensweise liefere derzeit die BASF-Aktie. Während der Wolkenchart jüngst verschiedene Warnsignale geliefert habe, stehe im eigentlichen Kursverlauf die "bearishe" Auflösung einer Flaggenkonsolidierung zu Buche. Der Bruch des kurzfristigen Erholungstrends (akt. bei 45,84 EUR) sei dabei sogar mit einem Abwärtsgap (44,87/44,67 EUR) erfolgt. Alle diese negativen Weichenstellungen würden durch das frische MACD-Ausstiegssignal untermauert.Per Saldo bleibe die BASF-Aktie ein Sorgenkind innerhalb der DAX-Familie. Die aufgelöste Korrekturflagge lasse sogar eine Belastungsprobe des Märztiefs bei 37,36 EUR befürchten. Als mögliche Stopps seien die o. g. Kurslücke oder aber der ehemalige Erholungstrend prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.05.2020)Börsenplätze BASF-Aktie: