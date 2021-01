Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

68,06 EUR -0,04% (14.01.2021, 09:29)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

68,17 EUR +0,21% (14.01.2021, 09:15)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (14.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienenalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aussichten für die Weltkonjunktur würden sich derzeit stetig weiter verbessern. In dieser Woche habe sich etwa bereits Goldman Sachs relativ optimistisch gezeigt. Dementsprechend würden nun auch immer mehr Analysten ihre Einschätzungen und Kursziele für zyklische Werte wie beispielsweise BASF anpassen.Nachdem erst vor wenigen Tagen Bernstein Research den fairen Wert für die BASF-Aktie gleich um satte 22 Euro auf 78 Euro angehoben habe, ziehe nun Berenberg nach. Auch hier sei das Kursziel um exakt 22 Euro erhöht worden - von 52 auf 74 Euro. Das Rating sei auf "hold" belassen worden.Gut möglich, dass angesichts der allmählich freundlicheren Konjunkturprognosen in den nächsten Wochen und Monaten weitere Kurszielanhebungen für Zykliker wie BASF folgen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: