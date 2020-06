Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

51,72 EUR +3,57% (02.06.2020, 20:50)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

51,92 EUR +6,73% (02.06.2020, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (02.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Ludwigshafener Konzern habe mit den Bauarbeiten an der ersten Anlage für das High-Tech-Verbundprojekt am chinesischen Standort Zhanjiang begonnen. Die BASF möchte mit der Anlage technische Kunststoffe und thermoplastische Polyurethan produzieren, um die steigende Nachfrage im asiatischen Markt zu bedienen. Das Investitionsvorhaben sei bereits vor zwei Jahren beschlossen worden und umfasse ein Volumen von 10 Mrd. USD.Nachdem die BASF-Aktie sich von ihrem Mehrjahrestief im März bei 39,03 Euro habe lösen können, befinde sich der Titel in einer Turnaround-Bewegung. Im Mai habe die 50-Tage-Linie bei 44,86 Euro nachhaltig überwunden werden können. Mit dem Schließen der Kurslücke vom März bei 51,49 Euro erhalte sie zusätzlich Rückenwind. Damit sei der Weg nun frei bis zur nächsten horizontalen Widerstandslinie bei 55,81 Euro.Im aktuellen Marktumfeld hätten konjunkturabhängige Aktien einen schweren Stand. Dennoch bleibe die BASF-Aktie aus charttechnischer Sicht spannend. Spekulative Anleger könnten darauf setzen, dass das Momentum anhalte. Der Stopp sollte bei 37 Euro belassen werden, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: