Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (31.03.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF: Stabilisierung zeichnet sich ab - AktienanalyseDie Chemie-Industrie verbraucht viel Energie, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Aktien aus dem Sektor hätten daher zuletzt keinen guten Stand an der Börse gehabt. Auch BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) sei im Zuge der russischen Invasion in die Ukraine kräftig unter die Räder gekommen. Mitte Februar seien noch rund 69 Euro gezahlt worden, vor drei Wochen seien es zeitweise weniger als 50 Euro gewesen.Inzwischen zeichne sich jedoch eine Stabilisierung ab. Positiv würden dabei die Aussagen von Finanzchef Hans-Ulrich Engel wirken, wonach der Konzern "sehr gut ins neue Jahr gestartet" sei. Nach einer starken Geschäftsentwicklung im Januar und Februar bleibe auch der März ein starker Monat, so der Manager auf einem Investorentag.Auch auf die Energiekosten sei Engel zu sprechen gekommen: Diese seien zwar hoch geblieben, BASF befinde sich aber aufgrund einer starken Nachfrage in einer guten Position und könne den überwiegenden Teil der Kosten an die Kunden weiterreichen. Das habe für Beruhigung gesorgt.Selbst in Zeiten gestiegener Kosten sei die jüngste Abwertung übertrieben, so der Experte. Wegen guter Trends im ersten Quartal sehe er auch Luft nach oben für den Konzernausblick. Bislang rechne BASF für 2022 mit einem Umsatz zwischen 74 und 77 Mrd. Euro, nach 78,6 Mrd. Euro im Vorjahr. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) kalkuliert der Konzern mit einem Rückgang von 7,8 auf 6,6 bis 7,2 Mrd. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link