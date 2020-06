Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

49,765 EUR -0,27% (25.06.2020, 11:06)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

49,82 EUR +0,35% (25.06.2020, 10:51)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.06.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF: Schwierige Lage in der Chemiebranche - AktienanalyseVergangene Woche hielt BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) seine Hauptversammlung ab, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Positive gleich vorweg: An der Dividende sei nicht gerüttelt worden. Es sei zwar eine Kürzung diskutiert worden, habe BASF-Chef Martin Brudermüller gesagt. "Aufgrund unserer soliden Finanzkraft und Bilanz haben wir uns aber entschlossen, diese auszuzahlen." Ob BASF die Serie von zehn Dividendenanhebungen in Folge aber auch in 2020 fortschreiben könne, sei fraglich. Zwar habe Brudermüller nach wie vor keine Prognose für das laufende Jahr gegeben. Angesichts des durchwachsenen Jahresauftakts, möglicher Verluste im laufenden zweiten Quartal und der vorerst auf Eis gelegten Pläne für den Börsengang der Energietochter Wintershall Dea sei ein Gewinnrückgang wohl aber nicht mehr zu vermeiden. Das heiße: Um die Ausschüttung erneut um zehn Cent anheben zu können, müsse BASF eventuell an der Substanz knabbern.Was Brudermüller unterdessen Sorge bereite, sei der niedrige Aktienkurs: "Das Risiko, dass BASF bei der aktuellen Marktkapitalisierung das Ziel einer Übernahme oder von aktivistischen Investoren angegriffen werden könnte, ist nicht auszuschließen", so der Manager. Der Vorstand beobachte solche Entwicklungen aber genau und bereite sich darauf vor. Eine "erfolgreiche und transparente Unternehmensstrategie", die auch zu einer Verbesserung des Aktienkurses führe, gehöre nach Brudermüllers Einschätzung dabei zu den "wirkungsvollsten Instrumenten gegen eine ungewollte Einflussnahme."Ob es dem Management tatsächlich gelinge, den Kurs anzuschieben, bleibe abzuwarten. Die meisten Analysten jedenfalls würden angesichts der schwierigen Lage in der Chemiebranche diesbezüglich momentan keine allzu großen Hoffnungen hegen. Deren durchschnittliches Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten liege aktuell bei 53,56 Euro und damit nicht allzu weit über dem aktuellen Stand. (Ausgabe 25/2020)Börsenplätze BASF-Aktie: