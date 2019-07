Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,65 EUR +0,11% (04.07.2019, 15:27)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,48 EUR -0,48% (04.07.2019, 15:41)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (04.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Durch den Hitzesommer im vergangenen Jahr sei der Rhein extrem ausgetrocknet und der Pegelstand auf ein Jahrhunderttief gefallen. Folglich habe sich die Fahrrinne verschmälert und viele Frachtschiffe hätten nur noch zu zwei Dritteln beladen werden können. Damit sich dieses Problem 2019 nicht wiederhole, stelle der Verkehrsminister Andreas Scheuer heute einen Acht-Punkte-Plan in Köln vor.Wie der Politiker das Problem des Niedrigwassers im Rhein zukünftig lösen wolle, sei noch nicht genau bekannt, jedoch sollten sich unter anderem die Prognosen verbessern und dadurch eine genauere Planung ermöglicht werden. Allerdings habe BASF bereits eigene Vorsorgemaßnahmen ergriffen: So habe sich der Konzern bereits vorzeitig Transportkapazitäten auf Schiffen mit niedrigerem Tiefgang gesichert.BASF stehe jedoch weiterhin vor vielen Herausforderungen: Handelskonflikte und die eingetrübte Weltwirtschaft würden der deutschen Chemie- und Pharmabranche immer mehr zu schaffen machen. Die Produktion in der drittgrößten Industriebranche hierzulande solle zudem um vier Prozent sinken und damit ebenfalls noch stärker als bisher erwartet.Anleger können bei der Dividendenperle an Bord bleiben, der Stopp kann bei 54,50 Euro belassen werden, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link