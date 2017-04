Der Umsatz im Segment Performance Products nahm im Vergleich zum 1. Quartal 2016 um 9% auf 4,3 Milliarden EUR zu. Hauptgrund waren die gestiegenen Mengen bei Dispersions & Pigments, Care Chemicals und Performance Chemicals. Alle Bereiche verzeichneten positive Währungseinflüsse und erzielten insgesamt leicht höhere Verkaufspreise. Portfolioeffekte aus Devestitionen minderten den Umsatz. Das EBIT vor Sondereinflüssen ging gegenüber dem guten Vorjahresquartal aufgrund niedrigerer Margen und höherer Fixkosten um 40 Millionen EUR auf 515 Millionen EUR zurück.



Im Segment Functional Materials & Solutions nahm der Umsatz, verglichen mit dem Vorjahresquartal, um 18% auf 5,2 Milliarden EUR zu. Hauptgrund hierfür war der deutliche Anstieg der Verkaufsmengen, vor allem infolge der höheren Nachfrage aus der Automobilindustrie. Das im Dezember 2016 von Albemarle übernommene Chemetall-Geschäft, leicht höhere Preise sowie Währungseinflüsse wirkten sich ebenfalls positiv auf den Umsatz aus. Das EBIT vor Sondereinflüssen stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 75 Millionen EUR auf 531 Millionen EUR, vor allem aufgrund des Mengenwachstums und der Chemetall-Akquisition.



In einem weiterhin schwierigen Marktumfeld verzeichnete das Segment Agricultural Solutions im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Umsatzanstieg um 4% auf 1,9 Milliarden EUR. Maßgeblich hierfür waren höhere Mengen und positive Wechselkurseffekte bei stabilen Preisen. Das EBIT vor Sondereinflüssen ging verglichen mit dem starken 1. Quartal 2016 um 58 Millionen EUR auf 533 Millionen EUR zurück. Grund hierfür war die niedrigere durchschnittliche Marge infolge eines veränderten Produktmixes. Die Fixkosten stiegen unter anderem durch die Inbetriebnahme neuer Anlagen leicht an.



Im Segment Oil & Gas nahm der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 36% auf 829 Millionen EUR zu. Maßgeblich hierfür waren die gestiegenen Preise. Der Preis für ein Barrel der Referenzrohölsorte Brent betrug im 1. Quartal 2017 durchschnittlich 54 USD (Vorjahresquartal: 34 USD). Die Gaspreise an den europäischen Spotmärkten sind im Vergleich zum Vorjahresquartal ebenfalls stark gestiegen. Die Produktionsmengen erreichten das Niveau des Vorjahresquartals. Die Verkaufsmengen, vor allem von Gas, übertrafen dagegen den Absatz des 1. Quartals 2016. Auch das EBIT vor Sondereinflüssen verbesserte sich deutlich und stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 104 Millionen EUR auf 170 Millionen EUR. Dies ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Preise zurückzuführen. Der Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter stieg deutlich an.



Bei Sonstige stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal hauptsächlich aufgrund gestiegener Preise im Rohstoffhandel um 133 Millionen EUR auf 610 Millionen EUR. Das EBIT vor Sondereinflüssen nahm um 31 Millionen EUR ab und lag bei minus 250 Millionen EUR. Dies ist im Wesentlichen auf Bewertungseffekte für das Long-Term-Incentive-Programm zurückzuführen.



Mit Blick auf die Regionen hat BASF vor allem in Asien-Pazifik Umsatz und Ergebnis deutlich verbessert. Dort stiegen die Mengen in allen Segmenten deutlich; die Verkaufspreise erhöhten sich, besonders bei Chemicals. Das Chinageschäft war dabei der wesentliche Motor. Weitere Ausführungen zur Geschäftsentwicklung in den Regionen sind auf Seite 13 der heute veröffentlichten Quartalsmitteilung zu finden.



Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

91,19 EUR -1,05% (26.04.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

90,60 EUR -0,99% (27.04.2017, 08:55)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (27.04.2017/ac/a/d)







Ludwigshafen (www.aktiencheck.de) - BASF Quartalszahlen Q1: Deutlicher Umsatz- und Ergebnisanstieg - Ausblick für 2017 bestätigt - AktiennewsBASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) hat das 1. Quartal 2017 mit einem deutlichen Anstieg von Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung zu den Quartalszahlen Q1/2017. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"BASF ist gut in das Jahr 2017 gestartet", sagte Dr. Kurt Bock, Vorsitzender des Vorstands der BASF SE. "Die Nachfragetrends, die wir im Verlauf des Jahres 2016 gesehen haben, setzten sich im 1. Quartal fort."Der Umsatz der BASF-Gruppe stieg im 1. Quartal 2017 um 19% auf 16,9 Milliarden EUR. Die positive Mengenentwicklung der vergangenen Quartale setzte sich in allen Segmenten fort und führte zu einem Absatzanstieg von 8%. Zudem erzielte BASF deutlich höhere Verkaufspreise (plus 8%), vor allem im Segment Chemicals. Währungseffekte sowie das im Dezember 2016 von Albemarle übernommene Chemetall-Geschäft trugen ebenfalls zum Umsatzanstieg bei.Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen der BASF-Gruppe stieg um 29% auf 2,5 Milliarden EUR, davon 2,0 Milliarden EUR im Chemiegeschäft, das die Segmente Chemicals, Performance Products und Functional Materials & Solutions umfasst. Das Ergebnis im Chemiegeschäft stieg damit um 37%. Im Zusammenhang mit dem Unfall im Landeshafen Nord in Ludwigshafen im vergangenen Oktober erhielt BASF eine erste Versicherungszahlung von 100 Millionen EUR. Rund Dreiviertel dieses Betrags wurde im Segment Chemicals erfasst.Das EBIT erhöhte sich im Vergleich zum 1. Quartal 2016 um 585 Millionen EUR auf 2,5 Milliarden EUR.Der Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter stieg um 322 Millionen EUR auf 1,7 Milliarden EUR. Das Ergebnis je Aktie betrug im 1. Quartal 2017 1,86 EUR, nach 1,51 EUR im Vorjahreszeitraum. Das um Sondereinflüsse und Abschreibungen auf immaterielle Werte bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,97 EUR (Vorjahresquartal: 1,64 EUR).Ausblick für das Jahr 2017- Wachstum des Bruttoinlandsprodukts: 2,3%- Wachstum der Industrieproduktion: 2,3%- Wachstum der Chemieproduktion: 3,4%- US-Dollar-Wechselkurs von durchschnittlich 1,05 USD/Euro- Ölpreis der Sorte Brent von 55 USD/Barrel im Jahresdurchschnitt"Bei unserem Ausblick für das Gesamtjahr bleiben wir weiterhin zurückhaltend. Wir sehen nach wie vor erhebliche Risiken mit Blick auf die makroökonomische Entwicklung und das politische Umfeld", sagte Bock. "Wir bestätigen unsere Prognose 2017 für Umsatz und Ergebnis der BASF-Gruppe. Wir erwarten im Jahr 2017 ein deutliches Umsatzwachstum für die BASF-Gruppe. Nach unserer Definition entspricht das einem Umsatzanstieg um zumindest 6%. Das EBIT vor Sondereinflüssen wollen wir im Vergleich zu 2016 leicht steigern. Wir gehen davon aus, dass dieser Anstieg im oberen Bereich des Rahmens von bis zu 10% liegen wird."Entwicklung der SegmenteIm Segment Chemicals stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal um 36% auf 4,1 Milliarden EUR. Maßgeblich hierfür waren die höheren Preise bei Petrochemicals und Monomers. Darüber hinaus trugen die gesteigerten Verkaufsmengen in allen Bereichen zum Umsatzanstieg bei. Währungseinflüsse wirkten sich leicht positiv aus. Aufgrund höherer Margen und Mengen nahm das EBIT vor Sondereinflüssen im Vergleich zum 1. Quartal 2016 um 501 Millionen EUR zu und erreichte 958 Millionen EUR. Die Ergebnisbelastungen im 1. Quartal 2017 infolge des Unfalls im Landeshafen Nord am Standort Ludwigshafen wurden durch eine erste Versicherungszahlung für Schäden, die im 4. Quartal 2016 entstanden waren, kompensiert. Die Fixkosten lagen vor allem infolge der Inbetriebnahme neuer Anlagen über dem Wert des Vorjahresquartals.