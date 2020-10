Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

55,53 EUR +1,41% (12.10.2020, 10:25)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

55,31 EUR +0,49% (12.10.2020, 10:11)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com (12.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) von 52 Euro auf 54 Euro.Die Eckdaten für das Q3/2020 hätten auf operativer Ebene über den Analystenprognosen gelegen (Umsatz: 13,81 (Vj.: 14,56; Analystenerwartung: 13,50) Mrd. Euro; bereinigtes EBIT: 581 (Vj.: 1.056; Analystenerwartung: 425) Mio. Euro). Hingegen sei die Ergebnisentwicklung auf berichteter Basis aufgrund von milliardenschweren Sonderbelastungen (Wertberichtigungen, Restrukturierungsrückstellungen) deutlich hinter den Analystenschätzungen (berichtetes EBIT: -2.637 (Vj.: +1.336; Analystenerwartung: +250) Mio. Euro; Nettoergebnis: -2.121 (Vj.: +911; Analystenerwartung: +95) Mio. Euro) zurückgeblieben.Darüber hinaus gebe der Konzern nun wieder einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 (Umsatz: 57-58 (Vj.: 59,31) Mrd. Euro; bereinigtes EBIT: 3,0-3,3 (Vj.: 4,64) Mrd. Euro) ab (spreche für mehr Visibilität), der sich zudem über den bisherigen Analystenprognosen (56,3 Mrd. Euro bzw. 2,96 Mrd. Euro) bewege. Er impliziere für Q4/2020 ergebnisseitig (bereinigtes EBIT) eine weitere sequentielle Verbesserung. BASF sei bisher das einzige Unternehmen in dem Chemie-Coverage-Universum des Researchhauses gewesen, das noch keine 2020er Guidance vorgelegt habe.Diermeier habe seine Schätzungen in Reaktion auf die jüngste Unternehmensmeldung angepasst (u.a. berichtetes EPS 2020e: -1,12 (alt: +1,37) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: