Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,17 EUR -1,15% (28.07.2021, 09:38)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,69 EUR -0,58% (28.07.2021, 09:24)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das operative Geschäft des weltgrößten Chemiekonzerns laufe immer besser. Die dynamische Geschäftsentwicklung der beiden Vorquartale setze sich dank höherer Preise und Mengen weiter fort, habe Konzernchef Martin Bruder bei Vorlage der endgültigen Zahlen für das zweite Quartal am Mittwoch gesagt. Für das Gesamtjahr 2021 bleibe der Manager weiter optimistisch und habe die erst jüngst angehobene Prognose bestätigt. Erste Eckdaten habe der Konzern dabei schon veröffentlicht.Im zweiten Quartal sei unter dem Strich ein Gewinn von 1,65 Mrd. Euro gestanden, wie das DAX-Unternehmen mitgeteilt habe. Im Vorjahr sei hier noch wegen Abschreibungen ein Verlust von 878 Mio. Euro gestanden. Das operative Ergebnis (EBIT) vor Sondereinflüssen habe wie bereits bekanntgegeben mit 2,36 Mrd. Euro um gut das Zehnfache über dem Wert des Vorjahres. Damals habe dieses Ergebnis gerade einmal bei 226 Mio. Euro gelegen. Auch der Umsatz habe um fast 60% auf 19,75 Mrd. Euro zugelegt."Der Aktionär" bleibe für den breit aufgestellten Chemieriesen zuversichtlich gestimmt. Langfristig orientierte Anleger könnten sich die BASF-Aktie weiterhin ins Depot legen. Die Position sollte unverändert mit einem Stoppkurs bei 58 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: