XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

51,40 EUR -6,46% (04.03.2022, 16:16)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (04.03.2022/ac/a/d)



Zu den am Freitag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. BASF gehört. Das Papier des Ludwigshafener Chemiekonzerns sei heute unter den Verkäufen zu finden gewesen. Für die BASF-Aktie gehe es weiter abwärts - das liege u.a. am Krieg in der Ukraine. Operativ se der deutsche Chemiegigant aber weiter gut unterwegs. BASF investiere nun weiter in ein Werk im malaysischen Pasir Gudang. Dort solle die Polymerproduktion bis 2023 um ein Zehntel ausgeweitet werden.