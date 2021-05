XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

70,33 EUR -0,07% (10.05.2021, 12:27)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

70,35 EUR +0,03% (10.05.2021, 12:41)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Marktumfeld für den global stark aufgestellten Chemieriesen BASF helle sich weiter auf. Die jüngste Prognoseanhebung des DAX-Konzerns habe dies einmal mehr verdeutlicht. Der Aktienkurs nähere sich wieder dem 52-Wochen-Hoch an. Und es gebe stetig weitere gute Nachrichten.So erlaube die robuste Nachfrageentwicklung BASF nun verstärkt auch, immer wieder Preiserhöhungen durchzuführen. So hätten die Ludwigshafener nun erneut ihr Produkt Ecovio (kompostierbarer Kunststoff) verteuert, um 500 Euro je Tonne. Mit Ecovio könnten beispielsweise recycelbare Biomüllbeutel, Mulchfolien oder Papierbeschichtungen hergestellt werden - ein Geschäft, das angesichts des steigendem Umweltbewusstseins in der Bevölkerung auch für die kommenden Jahre ordentliche Steigerungsraten verspreche.BASF verstärke derzeit ohnehin seine Bemühungen, den Planeten grüner zu machen. Sinnbildlich dafür stehe etwa auch das kürzlich angekündigte Projekt, zusammen mit Quantafuel und Remondis chemisch recycelbaren Kunststoff herstellen zu wollen. Angesichts der immer größer werdenden Bedeutung von ESG-Kriterien sei auch diese Entwicklung ganz klar positiv zu werten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: