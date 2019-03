Börsenplätze BASF-Aktie:



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Chemieriese BASF zähle bereits zu den wichtigsten Zulieferern der Automobilbranche. In Zukunft könnte das Ludwigshafener Unternehmen auch noch das Herzstück eines jeden Elektroautos herstellen. Denn derzeit berate das Management des DAX-Konzerns über den Aufbau einer eigenen Batteriefabrik in Deutschland.Darauf hoffe aktuell auch die Lausitz. Am BASF-Standort Schwarzheide würden derzeit bereits 2.000 Mitarbeiter arbeiten. Der Chemieriese habe bereits angekündigt, hier auch weiterhin investieren zu wollen. So solle langfristig ein dreistelliger Millionenbetrag investiert werden. Ob hier aber auch Batterien oder zumindest verstärkt Materialien für die Batterieherstellung entstehen sollten, stehe aktuell noch in den Sternen. Laut Aussage des Geschäftsführers des dortigen Standorts, Jürgen Fuchs, prüfe der BASF-Vorstand derzeit immer noch, ob der Bau einer eigenen Batterieproduktion Sinn ergeben würde.Bereits fertiggestellt habe BASF indes neue Einrichtungen am Innovation Campus Shanghai. Der Chemiekonzern wolle dadurch auch die Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie vertiefen. Der "China-Chef" von BASF, Stephan Kothrade, habe erklärt: "Chinas wichtigste Wachstumsbranchen profitieren enorm von chemischen Innovationen. Dank mehrjähriger, fortgesetzter Investitionen in Forschung und Entwicklung können wir unseren Kunden in China und der ganzen Region Asien-Pazifik dabei helfen, die Lebensqualität von Verbrauchern zu verbessern, Herausforderungen des rasanten technischen Fortschritts zu bewältigen und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen."Die BASF-Aktie bleibt nach wie vor für langfristig orientierte Dividendenjäger attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 51,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 14.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link