Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

64,90 EUR +1,09% (17.12.2020, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (18.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - BASF: Leichte Kursverluste möglich - ChartanalyseDie BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 37,35 EUR in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die BASF-Aktie zunächst auf 58,40 EUR geklettert und danach in eine Seitwärtsbewegung eingeschwenkt. Ende Oktober habe der Wert kurzzeitig gedroht, aus dieser Bewegung nach unten rauszufallen. Er habe an drei Handelstagen hintereinander im Tagesverlauf unter Unterstützung bei 46,59 EUR notiert. Danach sei er stark nach oben gedreht und habe am 24. November den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus dem Januar 2018 durchbrochen. Inzwischen habe sich die Aktie deutlich von diesem Trend nach oben abgesetzt und in der Spitze bereits bei 65,61 EUR notiert.Die BASF-Aktie könnte in den nächsten Tagen leicht nachgeben. Das offene Gap vom 9. Dezember zwischen 61,95 EUR und 62,26 EUR könnte dabei geschlossen werden. Anschließend bestünde die Chance auf eine weitere Rally in Richtung 74,45 EUR. Ein Rückfall unter das Gap würde einen Rückschlag für die Bullen darstellen, aber erst ein Rückfall unter 58,40 EUR wäre ein klares Verkaufssignal. In diesem Fall würden Abgaben in Richtung 46,59 EUR drohen. (Analyse vom 18.12.2020)Börsenplätze BASF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:64,86 EUR -0,11% (18.12.2020, 08:49)