Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

51,80 EUR +1,55% (12.06.2020, 09:20)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

50,97 EUR -1,05% (12.06.2020, 09:06)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (12.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktie des Chemieriesen BASF habe ausgehend vom Tief nach dem Corona-Crash in der Spitze um fast 60 Prozent zulegen können. Im gestrigen Handel seien die Anteilscheine des DAX-Konzerns aber - wie sämtliche Aktien an den Weltbörsen - wieder einmal heftig unter Beschuss geraten. Sollten Anleger jetzt die Reißleine ziehen?Dies hätten kürzlich die Experten von Warburg Research empfohlen. Deren Analyst Oliver Schwarz habe die BASF-Papiere erneut wegen der aufgehobenen US-Zulassung für den Unkrautvernichter Dicamba näher unter die Lupe genommen. Wegen des kräftigen Kursanstiegs sowie der Tatsache, dass Dicamba nun seiner Meinung nach vom Vorzeige- zum Problemkind werde, sei das Verhältnis von Chancen und Risiken Schwarz zufolge nun eher unattraktiv. Er habe die DAX-Titel daher "hold" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 52 Euro gesenkt.Nach dem Kursrutsch um sieben Prozent im gestrigen Handel notiere die BASF-Aktie aber sogar wieder unter diesem Kursziel. Ohnehin würden von den aktuell 39 Analysten, die sich regelmäßig mit dem Chemieriesen befassen würden, aktuell nur zwei zum Verkauf raten. Zudem habe es zuletzt einige freundliche Analystenkommentare beispielsweise von der Deutschen Bank oder Jefferies gegeben.Anleger sollten die Ruhe bewahren und bei der Dividendenperle BASF engagiert bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 41,00 Euro belassen werden. (Ausgabe vom 12.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.