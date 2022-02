XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

61,06 EUR -5,86% (24.02.22, 17:40)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - BASF: Kein bullischer Eindruck - ChartanalyseDie BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) markierte am 7. April 2021 ein Hoch bei 72,88 EUR und befindet sich seitdem in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei es am 30. November zu einem Tief bei 57,06 EUR gekommen. Damit sei der Wert fast auf das log. 38,2% Retracement der Rally seit März 2020 bei 56,46 EUR zurückgefallen. Nach einer Rally an den Widerstand bei 69,25 EUR habe die Aktie eine Topformation ausgebildet, welche sie im gestrigen Handel mit dem Fall unter 63,46 EUR vollgeendet habe. Heute habe das Unternehmen Zahlen bekannt gegeben. Die allererste Reaktion darauf falle leicht positiv aus.Das Chartbild der BASF-Aktie mache nach dem gestrigen Rückfall unter 63,46 EUR keinen bullischen Eindruck mehr. In den nächsten Tagen und Wochen könnte es weitere Verluste geben. Dabei könnte die Aktie erneut in den Unterstützungsbereich zwischen 57,06 EUR und 56,46 EUR abfallen. Sollte der Wert aber doch eine schnelle Rückkehr über 63,46 EUR schaffen, dann wäre ein erneuter Anstieg an den Widerstand bei 69,25 EUR möglich. Aber erst mit einem Ausbruch über diese Hürde ergäben sich ein größeres Kaufsignal. (Analyse vom 25.02.2022)Börsenplätze BASF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:61,75 EUR -0,88% (25.02.2022, 08:48)