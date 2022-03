Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

52,94 EUR -1,10% (31.03.2022, 14:20)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

52,84 EUR -0,84% (31.03.2022, 14:05)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (31.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BASF ei einer der größten CO2-Emittenten Deutschlands. Doch der Chemieriese arbeite kontinuierlich daran, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. So halte der DAX-Konzern an seinen ambitionierten Klimazielen fest. So sollten die CO2-Emissionen bis 2030 um ein Viertel im Vergleich zu 2018 verringert werden.Zudem wolle das äußerst energieintensive Unternehmen bis 2050 klimaneutral werden. CEO Martin Brudermüller habe diesbezüglich erklärt: "Wir arbeiten BASF-weit intensiv an der Umsetzung einer Vielzahl von Projekten, um unsere CO2-Emissionen weiter deutlich zu reduzieren und unsere anspruchsvollen Klimaziele zu erreichen. Durch die Zusammenarbeit mit Rohstofflieferanten gehen wir auch die Reduzierung unserer produktbezogenen Emissionen an."Im Vordergrund der Bemühungen stehe dabei weiter der verstärkte Einsatz von erneuerbaren Energien. So wolle der Chemieriese bis zum Jahre 2030 den kompletten weltweiten Strombedarf von 2021 aus Wind, Wasser, Solar und Co decken. Im Vorjahr habe dieser Anteil noch bei 16 Prozent gelegen.Darüber hinaus investiere zuletzt ohnehin recht umtriebige BASF Venture Capital GmbH in die Firma Oceanworks. Das US-Unternehmen erleichtere mit nachhaltigen Kunststofflösungen Transparenz und Rückverfolgbarkeit von recycelten Kunststoffen. Laut eigenen Angaben ermögliche es Oceanworks seinen Kunden, wiederverwertete Kunststoffe zu beziehen, welche ansonsten pro Jahr zu Plastikmüll von knapp elf Millionen Tonnen führen würden.Für Mutige bleibt die günstig bewertete Dividendenperle ein Kauf (Stopp: 39,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analys e vom 31.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link