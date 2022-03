Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Den DAX-Titel habe es enorm gebeutelt. Im Zusammenhang des Kurssturzes stehe vor allem die BASF-Mehrheitsbeteiligung Wintershall Dea. Der Öl- und Gasproduzent dürfte aufgrund der Sanktionen gegen Russland getroffen werden. BASF, die 67 Prozent an dem Unternehmen halten würden, hätten daher seit Kriegsbeginn rund 15 Prozent an Wert verloren. Diese Marken seien jetzt wichtig.Kurz nach Jahreswechsel habe die BASF-Aktie noch dank des Runs auf Value-Werte profitieren können. Im Zuge der Sektorrotation, die von den steigenden Zinsen in den USA ausgehe, habe das Papier seinen mittelfristigen Abwärtstrend beendet und sich über die Hürde an der 200-Tage-Linie bei 66 Euro bis knapp unter die 70-Euro-Marke gekämpft.Kurz vor Kriegsbeginn sei der Aktienkurs bereits wegen der anhaltenden Unsicherheiten unter Druck geraten und habe dabei erneut mit dem GD200 gerungen. Mit Beginn der Invasion und den daraus folgenden Sanktionen gegen Russland sei die BASF-Aktie deutlich unter diese Unterstützung gestürzt und inzwischen sogar unter die mehrfach angelaufene Horizontale bei 58 Euro gerutscht.Der Abwärtsdruck bei der BASF-Aktie halte an. Nach dem Kurssturz sollten Neueinsteiger aber zuerst eine Bodenbildung abwarten, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Engagierte Anleger sollten den Stopp bei 55 Euro beachten. (Analyse vom 02.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link