Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (18.04.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse der DZ BANK:Der deutsche Chemiekonzern BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) ist weltweit der größte seiner Zunft, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Er biete ein großes Sortiment an verschiedenen Produkten für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. Ausgangsstoffe für Lacke, Kunststoffe, Pharmazeutika, Textilfasern sowie Wasch- und Pflanzenschutzmittel. Weitere Erzeugnisse des riesigen Sortiments seien Kunststoffe, Alkohole, Weichmacher, Glykole und Katalysatoren. Mit seinem Verbundkonzept sähen die Analysten der DZ BANK bei BASF klare Wettbewerbsvorteile, die auch künftig für eine gute Geschäftsentwicklung sorgen dürften. Die Gesellschaft wolle zudem weiterhin stärker zulegen als der Markt. Demnach solle das Wachstum des eigenen Absatzes über dem der globalen Chemieproduktion liegen.Die Entwicklung im Geschäftsjahr 2018 sei geprägt gewesen von einigen Belastungsfaktoren. Der Handelsstreit zwischen den USA und China, eine sich abkühlende Autokonjunktur sowie das Niedrigwasser am Rhein hätten die Ergebnisentwicklung gebremst. Preiserhöhungen hätten zwar zu einem Umsatzplus von 2,4% auf 62,68 Mrd. Euro geführt, die Gewinne seien jedoch rückläufig gewesen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich um 11,7% auf 9,48 Mrd. Euro verringert. Trotz rückläufiger Profite wolle der BASF-Vorstand die Dividende erhöhen. Auf der Hauptversammlung am 3. Mai solle den Aktionären ein entsprechender Vorschlag unterbreitet werden. Geplant sei, die Ausschüttung von 3,10 auf 3,20 Euro je Aktie anzuheben.Mit der angehobenen Dividende signalisiere das Management seine Zuversicht bezüglich der weiteren geschäftlichen Perspektiven. Der Vorstand erwarte im laufenden Geschäftsjahr zwar ein herausforderndes Umfeld, das von hoher Unsicherheit geprägt sein werde. Er gehe jedoch von einem profitablen Wachstum aus. Das bereinigte EBITDA solle 2019 leicht über dem Vorjahreswert liegen. Beim Umsatz peile BASF ein Plus von 1% bis 5% an. Im ersten Halbjahr werde dabei ein vergleichsweise schwaches Wachstum erwartet. Verantwortlich dafür sei vor allem die starke Entwicklung im Vorjahreszeitraum. Bei den Gewinnen dürften die Kosten für den laufenden Konzernumbau in den ersten Monaten des Jahres belasten.Langfristig würden die Analysten der DZ BANK weiterhin eine solide Geschäftsentwicklung erwarten. Der seit Mai 2018 amtierende neue Firmenlenker Dr. Martin Brudermüller kremple derzeit den Konzern um. Unter seiner Führung sei 2018 unter anderem das Agrarchemiegeschäft gestärkt worden, indem von Bayer bestimmte Aktivitäten erworben worden seien. Weitere Zukäufe, aber auch Desinvestitionen waren und sind in der Umsetzung, so die Analysten der DZ BANK.Trotz des kurzfristig möglichen Gegenwindes durch eine sich abkühlende Weltwirtschaft dürfte das Geschäftsmodell von BASF, ungeachtet dessen zyklischer Charakteristik, nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK langfristig weiterhin funktionieren. Mit seiner aktuellen starken Marktposition sowie den Vorhaben in den Bereichen Konzernumbau und Kostenstruktur dürften die Weichen für ein weiteres profitables Wachstum gestellt werden. Die fundamental guten Aussichten würden gegenwärtig auf eine vergleichsweise günstige Bewertung treffen. Zusammen mit der aktuellen charttechnischen Konstellation sei die Aktie daher aus Trading-Aspekten interessant. Die BASF-Aktie habe im Dezember 2018 nahezu das Tief von Februar 2016 erreicht, dann jedoch nach oben abgedreht. Der Kurs bewege sich damit aus Sicht der Analysten der DZ BANK in einer breit angelegten Trading-Range.Innerhalb des aktuellen Aufwärtsimpulses sei jüngst der 200-Tage-GD überschritten worden. Zudem sei nun das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung von Januar bis Dezember 2018 bei 73,29 Euro erreicht worden. Hier könne es nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK zu einer Verschnaufpause kommen. Gelinge der Ausbruch über 73,29 Euro, könne sich die Aufwärtsbewegung zu den nächsten Etappenzielen bei 78,08 und 78,97 Euro fortsetzen. Vor diesem Hintergrund können Trader bei einem entsprechenden Ausbruch eine trendfolgende Long-Position in Erwägung ziehen, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 17.04.2019)