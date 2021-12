Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

59,26 EUR +2,38% (01.12.2021, 17:38)



DE000BASF111



BASF11



BAS



BFFAF



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (01.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Bereits seit Monaten taumele der Kurs von BASF nach unten. Und im Zuge der Ängste um Omikron sei es mit dem Chemieriesen - wie natürlich mit allen konjunkturabhängigen Titeln - kräftig bergab gegangen. Im heutigen Handel könne sich der DAX-Titel erstmals seit längerer Zeit endlich einmal wieder deutlich erholen.Dies liege natürlich in erster Linie an der heute wesentlich freundlicheren Stimmung am Markt. Allerdings habe es von den Ludwigshafenern heute eine kurze Meldung gegeben, die einmal mehr belege, dass es aktuell im operativen Geschäft weiterhin rund laufe. So habe BASF weltweit die Preise für Additive für die Farben- und Lackindustrie angehoben - und dies sogar um teilweise bis zu 35 Prozent. Der Konzern habe diesen Schritt mit den gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Arbeitskräfte, Transport und Energie begründet.Es sei immer ein gutes Zeichen, wenn ein Unternehme offenbar relativ problemlos höhere Preise durchsetzen könne. Zudem sei der heutige Kursanstieg natürlich erfreulich - und sei auch überfällig gewesen. Dennoch hänge der Blue Chip immer noch in einem hartnäckigen Abwärtstrend fest.