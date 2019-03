Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (21.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner von "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) für langfristig orientierte Dividendenjäger weiterhin attraktiv.Auch im heutigen Handel komme der DAX nicht so richtig in Schwung und verliere am frühen Nachmittag knapp ein halbes Prozent. Noch etwas stärker unter Druck stünden heute wieder einmal einige konjunkturabhängige Titel wie etwa die Anteile des Chemieriesen BASF. Dabei gebe es vom DAX-Konzern durchaus gute Nachrichten.So habe die Tochter, der größte deutsche Öl- und Gas-Produzent Wintershall, im vergangenen Jahr so viel Öl und Gas produziert wie noch nie. "Wir haben 2018 einen Produktionsrekord mit einer Tagesförderung von bis zu 500.000 Barrel Öläquivalent aufgestellt", habe der Vorstandsvorsitzende Mario Mehren erklärt. Dadurch sei 2018 mit einer Erdöl- und Erdgasproduktion von 171 Millionen Barrel der Rekordwert des Vorjahres von 164 Millionen Barrel deutlich übertroffen worden.Wintershall habe das EBIT so um 798 Millionen auf 1,7 Milliarden Euro fast verdoppeln können. Der an den Mutterkonzern BASF abgeführte Gewinn habe sich um 69 auf 829 Millionen Euro erhöht. Ausschlaggebend seien neben höheren Produktionsmengen in Norwegen und Russland vor allem gestiegene Gas- und Ölpreise. Der Preis für ein Barrel der Rohölsorte Brent habe 2018 durchschnittlich 71 US-Dollar (2017: 54 Dollar) betragen. Auch für das laufende Jahr rechne der Vorstand mit einem durchschnittlichen Preisniveau von 70 Dollar.Im laufenden Jahr wolle Wintershall die Fusion mit dem Öl- und Gas-Unternehmen Dea vollziehen. Der Abschluss der Transaktion werde im ersten Halbjahr 2019 erwartet. Für 2020 werde dann der Börsengang angepeilt. Die durchschnittliche Tagesproduktion des entstehenden Unternehmens wolle man dann um rund 40 Prozent auf künftig bis zu 800.000 Barrel innerhalb der nächsten vier Jahre steigern.Die BASF-Aktie bleibt für langfristig orientierte Dividendenjäger nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 51,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 21.03.2019)Mit Material von dpa-AFX