Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (14.12.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Der Umsatz sei in Q3 2021 gegenüber dem Vorjahr um beachtliche 42% auf EUR 19,7 Mrd. geklettert. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt EUR 17,8 Mrd. klar übertroffen worden. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit vor Sondereinflüssen (EBIT vor Sondereinflüssen) sei gegenüber Q3 2020 um EUR 1,3 Mrd. auf EUR 1,9 Mrd. gestiegen. Das EBIT sei im Jahresvergleich von minus EUR 2,6 Mrd. auf EUR 1,8 Mrd. wieder in den klar positiven Bereich gedreht. Profitiert habe man im abgelaufenen Quartal von höheren Preisen, die man im Schnitt um 36% habe steigern können, aber auch von den gestiegenen Absatzmengen (+6%). Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um EUR 3,4 Mrd. auf EUR 1,3 Mrd. erhöht, womit die Markterwartungen getroffen worden seien.Angesichts des robusten bisherigen Geschäftsverlaufs, der gestiegenen Rohstoffpreise und der günstigen konjunkturellen Aussichten habe BASF seine Prognose für das Gesamtjahr zum dritten Mal angehoben. Das bereinigte operative EBIT vor Sondereinflüssen werde nunmehr zwischen EUR 7,5 und 8,0 Mrd. und der Umsatz zwischen EUR 76 und 78 Mrd. erwartet. Davor hätten die kommunizierten Ziel-Bandbreiten noch bei EUR 7,0 bis 7,5 Mrd. für das bereinigte EBIT und EUR 74 bis 77 Mrd. für den Umsatz gelegen. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (RoCE) solle zwischen 13,2% und 14,1% betragen (davor: 12,1% bis 12,9%).Das Produktportfolio sei in sechs Geschäftssegmente gegliedert: Chemicals mit einem Umsatzanteil von 14% im Jahr 2020, Materials (18%), Industrial Solutions (13%), Surface Technologies (28%), Nutrition & Care (10%) und Agricultural Solutions (13%). Aus den unterschiedlichsten Bereichen würden rund 90.000 Kunden beliefert. Die breite Aufstellung ermögliche es, Schwächen in einzelnen Bereichen besser abfedern zu können.BASF mache sich die Verbundstrategie zunutze, bei der Produktionsanlagen und ihre Energieversorgung zwecks Effizienzsteigerung intelligent miteinander vernetzt würden. Beispielsweise werde die Abwärme eines Betriebs einem anderen als Energie zur Verfügung gestellt oder Nebenprodukte an anderer Stelle als Einsatzstoff genutzt. Der Verbundstandort in Ludwigshafen sei das größte zusammenhängend entwickelte Chemieareal der Welt.Zuletzt habe BASF mit dem Industriegasehersteller Air Liquide die Zusammenarbeit in einem Projekt zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (CCS) verkündet. Durch das gemeinsame Projekt "Kairos@C", welches von der Europäischen Kommission als eines von sieben Großprojekten zur Förderung durch den Innovationsfonds ausgewählt worden sei, sollten 14,2 Millionen Tonnen CO2-Emissionen im Industriecluster des Hafens von Antwerpen vermieden werden.BASF sei ein breit aufgestelltes Chemieunternehmen mit vielen Abnehmern aus der Industrie, die sich im Nachgang auf den Konjunktureinbruch im letzten Jahr nunmehr kräftig erhole. Dementsprechend robust zeige sich die Nachfrage nach Chemikalien, welche den Auslastungsgrad der Werke bei Produzenten und somit deren Rentabilität erhöhe. Eine teilweise Abschwächung erfahre die Nachfrageerholung allerdings durch die Lieferengpässe in vielen Branchen wie z.B. der Automobilindustrie, die von einem Chipmangel betroffen sei. Umso beachtlicher sei, dass BASF trotz alledem zum nunmehr dritten Mal den Ausblick für das aktuelle Gesamtjahr angehoben habe.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sieht BASF mit seiner umfassenden Produktpalette gut aufgestellt, um von der breiten globalen Konjunkturerholung entsprechend profitieren zu können, und bestätigt seine Kaufempfehlung. Das ermittelte Kursziel von EUR 72,70 (zuvor: EUR 78,00) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der BASF-Aktie berücksichtige in puncto EV/EBITDA und Kurs/Gewinn-Verhältnis für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 gegenüber der Peer Group einen Bewertungsabschlag von 5%, welcher ihm aus der historischen Betrachtung gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 14.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: