XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,38 EUR +1,28% (19.06.2019, 15:21)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,27 EUR +1,24% (19.06.2019, 15:36)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (19.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Klimawandel rücke immer stärker in den Fokus der Politik. Daher würden nun auch die Rufe nach einer CO2-Besteuerung immer lauter. Stark davon betroffen wäre auch der BASF. Der deutsche Chemieriese arbeite daher bereits an spannenden Lösungen, wie die CO2-Emissionen verringert werden könnten. So habe BASF mit Sichuan Lutianhua eine Absichtserklärung zum Bau einer gemeinsamen Pilotanlage unterzeichnet. Diese solle ab 2020 errichtet werden. Ziel des Projektes sei es, die CO2-Emissionen durch die direkte Herstellung von Dimethylether aus Synthesegas zu verringern.Die BASF-Aktie habe indes ihre Erholung fortgesetzt. Werde bald auch das Zwischenhoch bei 63,32 Euro überwunden, würde der DAX-Titel sogar ein Kaufsignal generieren. Bis es aber soweit sei, sollten noch nicht investierte Anleger weiter abwarten. Wer die Dividendenperle bereits im Depot habe, beachte den Stopp bei 54,50 Euro, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: