BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (29.04.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemiekonzern BASF habe heute Morgen Geschäftszahlen für das erste Quartal2021 vorgelegt. Dabei seien die Markterwartungen übertroffen und die Prognosen für Umsatz und EBIT angehoben worden.Der Umsatz sei in Q1/2021 gegenüber dem Vorjahr um EUR 2,6 Mrd. auf EUR 19,4 Mrd. geklettert. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt EUR 17,4 Mrd. klar übertroffen worden. Das EBIT vor Sondereinflüssen habe um 42% auf EUR 2,3 Mrd. gesteigert werden können.Profitiert habe der Chemiekonzern aus Ludwigshafen im Auftaktquartal von gestiegenen Preisen und Mengen vor allem bei Basischemikalien und Zwischenprodukten. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn habe sich fast auf EUR 1,7 Mrd. verdoppelt und die Erwartungen von im Schnitt EUR 1,5 Mrd. ebenfalls übertroffen.Angesichts des robusten bisherigen Geschäftsverlaufs, der gestiegenen Rohstoffpreise und der günstigen konjunkturellen Aussichten habe BASF seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) werde nunmehr wischen EUR 5,0 und 5,8 Mrd. und der Umsatz zwischen EUR 68 und 71 Mrd. erwartet. Bislang seien Ziel-Bandbreiten von EUR 4,1 bis 5,0 Mrd. für das bereinigte EBIT und EUR 61 bis 64 Mrd. für den Umsatz kommuniziert worden.Die letzte Empfehlung zu BASF lautete "kaufen", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 29.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.