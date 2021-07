Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (15.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Es laufe weiterhin rund im Chemiesektor. Die jüngsten Prognoseanhebungen von BASF oder Covestro hätten dies einmal mehr eindrucksvoll belegt. Zahlreiche Analysten hätten daher zuletzt ihre Kursziele für die Branchenvertreter erhöht - die UBS gehe dagegen einen anderen Weg.Andrew Stott, Analyst der UBS, habe das Kursziel für die BASF-Aktie von 78 auf 77 Euro reduziert. Das Rating laute aber unverändert "buy". Stott habe das leicht gesenkte Kursziel damit begründet, dass er sein Bewertungsmodell etwas verändert habe und auf Spartenebene diverse Anpassungen an den Gewinnprognosen durchgeführt habe. Der Analyst gehe davon aus, dass das laufende Jahr für die gesamte Branche ein starkes Jahr werden dürfte. Er habe aber angemerkt, dass die Börsianer diese positive Entwicklung aber teilweise auch schon vorweggenommen hätten, was etwa die eher verhaltenen Kursreaktionen auf die starken Vorab-Zahlen von BASF oder Covestro gezeigt hätten.Auch DER AKTIONÄR sei für die BASF-Aktie unverändert zuversichtlich gestimmt. Dividendenjäger können beim DAX-Titel nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 58,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 15.07.2021)Börsenplätze BASF-Aktie: