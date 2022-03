Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

54,43 EUR -0,71% (23.03.2022, 09:19)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

54,60 EUR +0,07% (23.03.2022, 09:05)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (23.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Analysehaus Jefferies habe den Chemietitel erneut genauer unter die Lupe genommen. Dabei sei das Kursziel von 80 auf 74 Euro reduziert worden. Angesichts eines sich daraus errechnenden Aufwärtspotenzials von 34 Prozent sei das Rating für die BASF-Aktie aber auf "buy" belassen worden.Analyst Chris Counihan habe in seiner jüngsten Branchenstudie die Gewinnprognosen für die europäischen Chemiekonzerne verringert. Er habe diesen Schritt vor allem mit den gestiegenen Energiepreisen und dem unsicheren Wirtschaftsumfeld begründet. Counihans Favoriten im Sektor seien u.a. Air Liquide, Symrise und BASF. Am DAX-Konzern würden ihm vor allem die Aktienrückkäufe und die Dividende gefallen.Indes habe auch Goldman Sachs die BASF-Aktie erneut genauer analysiert. Das Ergebnis dürfte den Anteilseignern eher weniger schmecken. Denn das Kursziel sei von 80 auf 62 Euro kräftig gesenkt worden. Das Rating laute unverändert "neutral".Dividendenjäger können weiterhin zugreifen (Stopp: 39,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link