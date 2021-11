Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

58,50 EUR -5,31% (26.11.2021, 15:27)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

58,76 EUR -4,63% (26.11.2021, 15:12)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (26.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der DAX-Titel gerät im allgemein sehr schwachen Gesamtmarkt stark unter Druck. Indes habe der Chemiekonzern ein neues Kapitel aufgeschlagen. So bündle BASF sämtliche Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien ab dem 1. Januar 2022 unter einem Dach.Hauptaufgabe der neuen "BASF Renewable Energy GmbH" sei es, das energieintensive Kerngeschäft der BASF-Gruppe in Europa mit Strom aus Wind, Solar & Co zu versorgen. Darüber hinaus kümmere sich die Einheit um den Stromhandel in Europa und die globale Beratung der BASF sowie deren Töchter in verschiedenen Fragen der Erneuerbaren Energien.BASF-CEO Martin Brudermüller habe erklärt: "Mit der neuen Projektorganisation machen wir weiter Tempo und schaffen BASF-intern schlagkräftigere Strukturen zur Erreichung unserer anspruchsvollen Ziele. Dieser weitere Schritt zeigt die Entschlossenheit, mit der wir unsere Transformation zu einem klimaneutralen Unternehmen voranbringen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: