Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

47,44 EUR -4,83% (28.10.2020, 12:31)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

47,585 EUR -5,45% (28.10.2020, 12:16)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.10.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) von 52 auf 50 Euro.Der Ludwigshafener Konzern habe bereits am 9. Oktober vorläufige Zahlen für Q3 veröffentlicht und einen neuen Ausblick für das Gesamtjahr 2020 gegeben, nachdem die ursprünglichen Prognosen unter Verweis auf die Corona-bedingten Unsicherheiten im April zurückgezogen worden seien, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Sowohl die Zahlen als auch der Ausblick seien nun bestätigt worden. Die Aussagen zur künftigen Entwicklung seien aber nach wie vor mit hohen Unsicherheiten behaftet. Grundsätzlich habe sich der Vorstand zur Beibehaltung der aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik bekannt. Die Aktionäre seien allerdings bereits jetzt auf eine mögliche Kürzung der Ausschüttung für das laufende Geschäftsjahr eingestimmt. Das möge der Grund dafür sein, dass der Aktienkurs am Tag der Vorlage der Quartalsmitteilung in einem schwachen Markt überproportional hohe Abschläge habe verkraften müssen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die BASF-Aktie und reduziert das Kursziel von 52 auf 50 Euro. (Analyse vom 28.10.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "BASF SE": Keine vorhanden.Börsenplätze BASF-Aktie: