Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

69,05 EUR +3,32% (05.05.2021, 15:56)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

68,92 EUR +2,48% (05.05.2021, 16:10)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com (05.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.In diesen Tagen zeige sich wieder einmal eindrucksvoll die Vielseitigkeit des Chemie-Weltmarktführers. Reihenweise seien zuletzt Meldungen über die Ticker gelaufen, die vor allem eines belegt hätten: die Innovationsfähigkeit von BASF. So würden mehrere Lufthansa-Jets etwa künftig mit einer speziell von BASF entwickelten Hai-Haut fliegen.Darüber hinaus habe man mit Umicore eine Vereinbarung zum Recyceln von Kathodenmaterial geschlossen. Zusammen mit Remondis und Quantafuel baue BASF womöglich eine Pyrolyseanlage für Kunststoffabfälle. Und gemeinsam mit Sandoz solle eine große Anlage zur Produktion von bakteriellen Enzymen errichtet werden.Kein Wunder, dass die Experten des US-Analysehauses Bernstein Research weiterhin von der BASF-Aktie überzeugt seien und den Titel unverändert mit "outperform" bewerten würden. Durchaus überraschend sei aber das Kursziel, das Analyst Gunther Zechmann ermittelt habe. Nachdem er den fairen Wert bisher auf 94,00 Euro beziffert habe, sehe er ihn nach den Zahlen nun erst bei 106,00 Euro erreicht, was stattliche 55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Auch DER AKTIONÄR bleibe für BASF bullish gestimmt. Die Perspektiven für den global sehr breit aufgestellten Chemiegiganten seien gut.Anleger können daher bei der Dividendenperle nach wie vor einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 58,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 05.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link