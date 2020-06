Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

54,11 EUR +1,27% (18.06.2020, 22:26)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

54,01 EUR +1,89% (18.06.2020, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (19.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Papier des Ludwigshafener Konzerns habe sich in den vergangenen Wochen wieder deutlich vom Corona-Crash erholen können. Im heutigen Handel gehe es aber wieder kräftig bergab. Das sei auf den Dividendenabschlag von 3,30 Euro zurückzuführen. Die Höhe der Ausschüttung sei gestern bei der Hauptversammlung des deutschen Chemiegiganten bestätigt worden. Die Gutschrift auf den Konten der BASF-Aktionäre erfolge Anfang kommender Woche.Ob BASF die beeindruckende Serie von zehn Dividendenanhebungen in Folge aber auch für 2020 aufrechterhalten könne, sei aktuell noch fraglich. Denn dieses Jahr werde mit einem kräftigen Gewinnrückgang gerechnet.Trotz des Rückgangs im Zuge des Dividendenabschlags bleibe das Chartbild der BASF-Aktie relativ bullish. Anleger könnten beim DAX-Titel weiterhin an Bord bleiben. Zur Absicherung des eingesetzten Kapitals sollte der Stoppkurs bei 41 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: