Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Nachrichtenlage beim weltgrößten Chemie-Konzern sei derzeit mau. Auch in einem freundlichen Gesamtmarktumfeld komme die BASF-Aktie daher nicht vom Fleck. Zudem könnten demnächst Schadensersatz-Zahlungen auf die Leverkusener zukommen. "Der Aktionär" zeige, welche Kursmarken es aus charttechnischer Sicht jetzt zu beachten gelte.In zwei Tagen könnte ein mögliches Urteil im Falle der schweren Explosion vom 17. Oktober 2016 auf dem Betriebsgelände der BASF fallen. Damals habe ein Arbeiter versehentlich eine falsche Leitung angeschnitten und so eine Explosion der umliegenden Leitungen herbeigeführt. Bei dem Unglück seien fünf Menschen gestorben, rund 40 seien teils schwer verletzt worden.Laut einem Gutachter habe die zerborstene Leitung keine Brandschutzbeschichtung gehabt und daher bereits nur sechs Minuten nach dem Ausbruch des Feuers explodiert. Zwar habe BASF keine Auflagen verletzt, da eine Brandschutzbeschichtung damals nicht gesetzlich vorgeschrieben gewesen sei, jedoch könnte das Unternehmen trotzdem eine Mitschuld erhalten. Mögliche Schadensersatz-Zahlungen an Hinterbliebene wären somit prinzipiell möglich, auch wenn das Unternehmen sich dazu auf Anfrage des "Aktionär" zunächst nicht geäußert habe.Das Chartbild habe sich zuletzt etwas aufgehellt: Nachdem die Aktie Mitte August bei 55,64 Euro ein neues 52-Wochentief markiert habe, habe der DAX-Titel zuletzt wieder etwas zulegen können.Die Bodenbildung bei BASF dauert weiter an, bereits investierte Anleger beachten den Stoppkurs bei 54,50 Euro, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link