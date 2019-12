Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Meldungen würden sich am heutigen Handelstag überschlagen. Zuerst habe die "Bild-Zeitung" berichtet, dass der Chemieriese BASF eine halbe Milliarde Euro in den Aufbau einer eigenen Batterieproduktion in Schwarzheide (Brandenburg) investieren würde. Dann habe das "Handelsblatt" gemeldet, dass die Entscheidung erst im kommenden Jahr fallen würde. Die BASF-Aktie habe mit mehr als zwei Prozent deutlicher abgeben müssen.Wie die "Bild-Zeitung" am Morgen berichtet habe, plane die BASF Kathoden-Materialien für jährlich 300.000 Elektroautos zu fertigen. "Das ist ein großer Durchbruch [ ] Wir werden in wenigen Jahren die erste industrielle Fertigung von Batteriezellen mit mehreren Tausend Arbeitsplätzen erleben. BASF hat eine enorme Kompetenz im Bereich von Kathoden-Materialien", so Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gegenüber der Bild.Genaue Informationen dazu, wie viele neue Jobs genau entstehen würden, habe es seitens BASF bislang noch nicht gegeben. Aktuell seien am Standort Schwarzheide 3.000 Mitarbeiter beschäftigt.Doch die Entscheidung sei noch nicht unter Dach und Fach. Eine Sprecherin des Chemieriesen habe gegenüber dem "Handelsblatt" gesagt, dass der Vorstand erst im kommenden Jahr über das Vorhaben entscheiden werde. Auch die bisher genannten Investitionssummen seien nicht ganz korrekt. Bisher sei die Rede von 400 Millionen Euro gewesen.Der Chemieriese zähle bereits zu den wichtigsten Zulieferern der Automobilbranche, insbesondere für das Kathodenmaterial der Lithium-Ionen-Batterien. Mit Tesla hätte man zudem einen Großabnehmer in direkter Nachbarschaft.Auch wenn die BASF-Aktie am heutigen Handelstag mit mehr als zwei Prozent deutlicher abgeben musste, sollten Anleger weiter dabeibleiben, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". Der Stoppkurs werde zunächst bei 54,50 Euro belassen. (Analyse vom 10.12.2019)Mit Material von dpa-AFX