Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,16 EUR +0,22% (25.01.2022, 15:51)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,40 EUR +1,77% (25.01.2022, 15:36)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des deutschen Chemieriesens BASF habe in den vergangenen Wochen einen starken Rebound auf das Börsenparkett gelegt. Die jüngsten Marktturbulenzen seien allerdings auch an dem DAX-Titel nicht spurlos vorbeigegangen. Für die Anleger werde es jetzt aber richtig spannend, da die Ausgangslage attraktiv erscheine. Auf diese Marken komme es jetzt an.Vor rund acht Wochen habe die Lage bei der BASF-Aktie alles andere als rosig ausgesehen. Zum Monatswechsel in den Dezember habe der Titel noch ein frisches Jahrestief bei 57 Euro markiert und das, obwohl die Quartalszahlen einige Tage zuvor positiv ausgefallen gewesen seien. Auch viele Experten würden weiteres Erholungspotenzial bei der Aktie sehen.Aufgrund der Angst vor einer Zinswende hätten die Anleger zum Jahresende dann verstärkt nach konservativen Value-Papieren gesucht. Da die BASF-Aktie zu diesem Zeitpunkt günstig bewertet gewesen sei und zugleich mit einer Dividendenrendite von über fünf Prozent gelockt habe, sei das Kaufinteresse groß gewesen. Der Kurs habe sich vom Jahrestief um bis zu 20 Prozent in nur 32 Handelstagen verteuert.Vom frischen Mehrmonatshoch bei 68,46 Euro hätten erste Gewinnmitnahmen eingesetzt und die Unsicherheit am Markt habe die Aktie am gestrigen Montag bis auf 63,46 Euro absacken lassen. Nun helle sich die Stimmung wieder auf und der Kurs sei bis zum GD200 bei 65,30 Euro geklettert.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: