Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

72,77 EUR -0,19% (02.05.2019, 08:40)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

72,49 EUR (30.04.2019)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (02.05.2019/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: Am Widerstand gescheitert - ChartanalyseBis in unmittelbare Nähe der langfristigen Unterstützung bei 56,15 EUR waren die Aktien von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) im vergangenen Jahr im Rahmen ihres übergeordneten Abwärtstrends eingebrochen, ehe die Rückeroberung der 63,00 EUR-Marke eine scharfe Erholung einleitete, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zunächst sei der Wert bis Anfang März auf ein Verlaufshoch bei 84,84 EUR geklettert. Dort habe sich eine Korrektur in Form einer bullishen Flagge entwickelt, die nach einem erfolgreichen Test der Unterstützung bei 64,33 EUR nach oben aufgelöst worden sei. Ab Anfang April habe sich der Anstieg des Wertes beschleunigt und über die 68,84 EUR-Marke geführt, sowie die direkt darüber bei 70,09 EUR liegende Barriere. Angetrieben von diesen bullishen Signalen seien die Aktien in den letzten Wochen bis an die Kurshürde bei 74,54 EUR gesprungen. Dort sei die steile Kaufwelle allerdings gestoppt und der Wert sei in eine Korrektur übergegangen.Ausblick: Noch hätten die Bullen die Fäden in der Hand. Allerdings sollten sie jetzt in Kürze wieder aktiv werden, um eine deutliche Ausweitung der Korrektur zu verhindern.Die Long-Szenarien: Könne der Wert jetzt oberhalb von 72,00 EUR stabilisiert werden, wäre mit einem weiteren Angriff auf die Hürde bei 74,54 EUR zu rechnen. Ein nachhaltiger Ausbruch über den markanten Widerstand hätte zunächst eine Kaufwelle bis 76,50 EUR zur Folge. Mittelfristig könnten die Aktien von BASF dann bereits bis 80,00 EUR ansteigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: