Kurzprofil BASF SE:



BASF steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BASF setze auch am Dienstag ihre positive Entwicklung der vergangenen Wochen fort. Das Papier gewinne derzeit auf der Handelsplattform Tradegate gut drei Prozent auf 64,21 Euro. Die BASF-Aktie profitiere dabei auch von der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms.Der Chemiekonzern wolle Aktien für bis zu drei Milliarden Euro zurückkaufen. Die Anteile am eigenen Unternehmen sollten bis Ende 2023 erworben werden, wie der DAX -Konzern am Dienstag in Ludwigshafen mitgeteilt habe. Die zurückgekauften Aktien sollten eingezogen und das Grundkapital entsprechend gesenkt werden. Als Grund für das neue Aktienrückkaufprogramm habe BASF unter anderem die positive Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr genannt. Über den geplanten Rückkauf solle auf der Hauptversammlung am 29. April entschieden werden.BASF halte an der progressiven Dividendenpolitik fest. Aktienrückkäufe seien ein weiteres Instrument, das BASF zusätzlich nutzen werde, um Wert für ihre Aktionäre zu schaffen, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Durch den Rückkauf eigener Aktien werde verfügbares Kapital an die Aktionärinnen und Aktionäre zurückgezahlt, die Kapitalstruktur des Unternehmens optimiert und das Ergebnis je Aktie erhöht. Unverändert werde BASF in ihrer Mittelverwendung organisches Wachstum priorisieren, während Akquisitionen derzeit von geringerer Bedeutung für das Unternehmen seien.Zwischen 1999 und 2008 habe BASF Aktien für rund 9,9 Milliarden Euro zurückgekauft und die Anzahl der ausstehenden Aktien um insgesamt rund 29 Prozent reduziert.Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt daher für langfristig orientierte Anleger attraktiv, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. (Analyse vom 04.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.