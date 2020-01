Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (23.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Marktumfeld für global aktive Chemieproduzenten wie BASF bleibe rau. Dementsprechend schwer habe es auch die Aktie des Ludwigshafener Konzerns. Ein sehr positiver Analystenkommentar Anfang der Woche habe nur kurzfristig geholfen. Nun sei die BASF-Aktie unter eine wichtige Unterstützung gefallen. So sei der Aktienkurs, der bereits vor wenigen Wochen den zuvor seit August gültigen Aufwärtstrend gerissen habe, nun unter die 64-Euro-Marke gerutscht. Beim jüngsten Test in der vorangegangenen Woche habe dieser Bereich noch gehalten. Durch den heutigen Kursrückgang habe sich das Chartbild aber weiter eingetrübt. Rein charttechnisch betrachtet hätte die BASF-Aktie jetzt Luft nach unten bis in den Bereich um 60,80 Euro, wo nächste Unterstützungen lägen.Das Marktumfeld bleibe schwierig und das Chartbild wenig berauschend - dementsprechend dränge sich ein Kauf der BASF-Aktie aktuell nicht auf. Wer allerdings das Papier bereits im Depot habe, könne dabeibleiben und beachte den Stopp bei 54,50 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2020)