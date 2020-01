Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.01.2020/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Chemieriesen sei auch im heutigen Handel wieder deutlich unter Druck geraten. Hauptgrund für die schwache Kursentwicklung sei natürlich die Angst vieler Anleger, dass das Coronavirus zu einer schwächeren Wirtschaftsentwicklung in China und möglicherweise sogar im Rest der Welt führen werde. Auch für BASF sei das Reich der Mitte bedeutend.Das Chartbild sehe indes bei der BASF-Aktie alles andere als einladend aus. Die nächste Unterstützung liege nun bei 60,80 Euro. Halte diese Marke nicht, drohe ein weiterer Kursrücksetzer bis zum 2019er-Tief bei 55,64 Euro.Wer bei BASF investiert sei, könne vorerst weiterhin dabei bleiben. Ein Neueinstieg dränge sich angesichts des schwachen Charts und der schlechten Marktlage aktuell nicht auf, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: