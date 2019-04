Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

72,69 EUR -0,22% (30.04.2019, 08:54)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (30.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie in recht guter Verfassung - ChartanalyseBASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) zeigt sich seit einigen Monaten in einer recht guten Verfassung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 10. Dezember 2018 habe die Aktie ein Tief bei 57,35 EUR markiert. Am 12. April 2019 sei der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Januar 2018 gelungen. Anschließend sei der Wert noch an den Widerstand bei 74,54 EUR geklettert. Diese Hürde habe sich zunächst als zu hoch erwiesen. BASF habe zu einer Konsolidierung angesetzt, die noch immer anhalte.BASF zeige sich seit einigen Monaten in einer recht guten Verfassung. Am 10. Dezember 2018 habe die Aktie ein Tief bei 57,35 EUR markiert. Am 12. April 2019 sei der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Januar 2018 gelungen. Anschließend sei der Wert noch an den Widerstand bei 74,54 EUR geklettert. Diese Hürde habe sich zunächst als zu hoch erwiesen. BASF habe zu einer Konsolidierung angesetzt, die noch immer anhalte. (Analyse vom 30.04.2019)Börsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:72,48 EUR -0,47% (29.04.2019, 17:35)