Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,85 EUR +2,00% (21.06.2021, 16:59)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,73 EUR +1,54% (21.06.2021, 17:13)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (21.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die charttechnische Lage bei der BASF-Aktie habe sich weiter zugespitzt. Das verschobene IPO der Mehrheitsbeteiligung Wintershall Dea habe die Anteilsscheine zuletzt deutlich unter Druck gesetzt.Anleger sollten im Moment bei dem DAX-Titel ganz genau hinsehen. Nachdem die wochenlange Aufwärtsrally im März bei 73 Euro ihr Ende gefunden habe, bewege sich das Papier seit April innerhalb eines kurzfristigen Trendkanals immer weiter nach unten. Inzwischen stehe die Aktie an der unteren Kanalbegrenzung, die nahe der enorm wichtigen Unterstützung an der 200-Tage-Linie bei 63,53 Dollar verlaufe.Durchbreche der Kurs diesen Support nach unten, würde dies ein starkes Verkaufssignal generieren. Mit einer anhaltenden Abwärtsbewegung bis zum bisherigen 2021er-Tief bei 62,56 Euro, darunter bis an das Zwischenhoch bei 58,40 Euro, müsste dann gerechnet werden. Könne diese Marke hingegen erfolgreich verteidigt werden, sei auf kurze Sicht ein Angriff auf die obere Kanalbegrenzung bei 67,70 Euro denkbar.Der Stopp sollte aber knapp unter der Unterstützung bei 58,00 Euro belassen werden, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link