Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (25.08.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie vor einem deutlichen Kursschub? ChartanalyseAls durchaus vorsichtig könnte man die Händler beim Vorgehen in dem Wertpapier von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) bezeichnen, die sich trotz eines Trendbruches nicht so recht aus ihrer Deckung hervor trauen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das Kaufsignal stehe nach charttechnischen Maßstäben, gefahren werde aber noch mit angezogener Handbremse!Zunächst einmal müsse auf eine größere Schwankungsbreite der BASF-Aktie seit grob Anfang 2013 zwischen 56,01 und 97,22 Euro hingewiesen werden. Innerhalb derer würden sich Trendkanäle kontinuierlich abwechseln, nach dem letzten größeren Aufwärtstrend sei das Wertpapier in einen untergeordneten Konsolidierungsmodus geraten und habe auf ein Verlaufstief von 78,97 Euro zurückgesetzt. Dadurch habe das Papier das 38,2% Fibonacci-Retracement erreicht, welches als minimales Korrekturziel gelte und versuche sich in diesem Bereich jetzt an einen Boden. Dieser zeichne sich zunehmend ab, auch habe der jüngste Abwärtstrendkanal seit den Jahreshochs bereits überwunden werden können, die Tages-Kerzen würden aber auf unentschlossene Marktteilnehmer hindeuten. Aus charttechnischer Sicht sei nun ein Kaufsignal zustande gekommen, jedoch würden die Käufer noch nicht endgültig mitziehen.