87,64 EUR -1,37% (27.02.2018, 10:57)



87,50 EUR -2,39% (27.02.2018, 11:12)



DE000BASF111



BASF11



BAS



BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.02.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Das Unternehmen habe schon im Januar mit starken Eckdaten für 2017 positiv überraschen können. Jetzt habe es seine detaillierten Zahlen präsentiert. Mit dem gewohnt eher konservativen Ausblick auf 2018 sollten sich die Marktteilnehmer zufrieden geben, bei der Dividende habe man sich aber mehr erhofft.BASF erhöhe die Ausschüttung zum siebten Mal in Folge um 10 Cent (auf jetzt 3,10 Euro). Analysten hätten wegen der positiven Geschäftsentwicklung (der Gewinn je Aktie sei immerhin um 50% auf 6,62 Euro gestiegen) eine etwas stärkere Anhebung auf etwa 3,20 Euro erwartet."In diesem Umfeld wollen wir weiter profitabel wachsen und den Umsatz sowie das EBIT vor Sondereinflüssen der BASF-Gruppe 2018 leicht steigern", so Konzernchef Kurt Bock.Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt für die BASF-Aktie zuversichtlich gestimmt und rät weiter zum Kauf (Stopp: 75,00 Euro). (Analyse vom 27.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link