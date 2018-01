Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (11.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Wichtiger Widerstand bei 96 Euro - ChartanalyseJürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" hat sich in seiner aktuellen Veröffentlichung zur BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) geäußert.Charttechnisch bewege sich die Aktie von BASF derzeit im langfristig übergeordnet bestehenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 92,60 und 108,80 Euro beschrieben werden könne, zwischen 91 und 96 Euro zur Seite, nachdem sie Anfang November ein neues Allzeithoch bei 97,70 Euro erreicht habe, das zwar das vorherige Rekordhoch von 97,22 Euro übertroffen habe, doch in den folgenden Wochen nicht bestätigt worden sei.Um wieder in den steigenden Modus zu wechseln, müsste die BASF-Aktie aus der aktuell zur Seite laufenden Tendenz mit Notierungen über 96 Euro nach oben ausbrechen. Dann könnte die BASF-Aktie im dreistelligen Bereich bis zur Oberseite des Aufwärtstrendkanals laufen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 11.01.2018)XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:93,34 EUR +0,06% (11.01.2018, 11:04)