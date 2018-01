Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

96,02 EUR -0,21% (25.01.2018, 10:35)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

95,97 EUR -0,34% (25.01.2018, 10:50)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.01.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) hat am vergangenen Freitag ein neues Rekordhoch markiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Fast 99 Euro habe der DAX-Wert in der Spitze gekostet. Im August seien es zeitweise noch weniger als 80 Euro gewesen. Für den entscheidenden Schub hätten die vorläufigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr gesorgt. Ersten Berechnungen zufolge habe das bereinigte Betriebsergebnis um 32 Prozent auf 8,3 Mrd. Euro zugelegt. Die Erwartungen seien damit deutlich übertroffen worden. Analysten hätten im Schnitt mit einem Anstieg auf 7,9 Mrd. Euro gerechnet.Grund für den deutlichen Gewinnzuwachs seien bessere Margen und höhere Mengen bei Basischemikalien gewesen. In ihrer Öl- und Gassparte hätten die Ludwigshafener zudem von der Erholung der Ölpreise profitiert. Besonders erfreulich: Auch in der zuletzt schwächelnden Agrarchemie sei es wieder besser gelaufen. Aufgrund eines kräftigen Ergebnisanstiegs im vierten Quartal habe das Segment annähernd das EBIT des Vorjahres erreichen können, habe es geheißen.Einen kleinen Schönheitsfehler habe es aber gegeben: In der Spezialchemie sei das Ergebnis zurückgegangen. Grund hierfür seien die gestiegenen Rohstoffpreise gewesen. Auch hätten sich höhere Fixkosten für das Anfahren neuer Anlagen negativ bemerkbar gemacht.Die Analysten hätten daher in den vergangenen Tagen reihenweise ihre Kursziele nach oben genommen. Zu den optimistischsten Häusern gehöre Macquarie. Die australische Investmentbank habe das Kursziel für die Aktie nach den vorläufigen Zahlen von 105 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Das impliziert ein weiteres Aufwärtspotenzial von knapp 23 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link