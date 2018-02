XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

87,03 EUR -2,06% (27.02.2018, 14:53)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

87,07 EUR -2,72% (27.02.2018, 15:07)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.02.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Nachdem Mitte Januar bereits die wichtigsten Eckdaten für 2017 präsentiert worden seien, habe die Vorlage der detaillierten Geschäftszahlen für 2017 keine Überraschung mehr geliefert. Etwas enttäuscht worden sei am Aktienmarkt die trotz deutlich verbesserter Ergebnisse nur bescheidene Dividendenanhebung aufgenommen. Die Aktionäre sollten eine von EUR 3,00 auf EUR 3,10 je Aktie erhöhte Dividende bekommen (Hauptversammlung am 4. Mai). Auch der Ausblick, der für 2018 zwar eine leichte Steigerung beim Umsatz und beim bereinigten EBIT in Aussicht stelle, für das EBIT inklusive Sondereinflüssen hingegen von einem leichten Rückgang ausgehe, könne keine große Begeisterung auslösen.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, hat sein Kursziel geringfügig von EUR 99,00 auf EUR 96,00 reduziert und bestätigt sein "halten"-Rating für die BASF-Aktie. (Analyse vom 27.02.2018)Börsenplätze BASF-Aktie: