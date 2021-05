Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (06.05.2021/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: 50er-EMA im Fokus - ChartanalyseRückblick: Die Aktien von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) befinden sich seit demVerlaufstief Mitte März 2020 bei EUR 37,35 in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem Durchbruch über den 50er- und 200er-EMA im Tageschart habe sich die Aufwärtsdynamik deutlich verstärkt. In den vergangenen Monaten hätten die Aktien von BASF bis EUR 72,84 am 11. März hochziehen können. Abwärtskorrekturen während dieser Aufwärtsbewegung seien dabei stets am 50er-EMA ausgelaufen. Vom 29. April auf den 30. April seien die Aktien deutlich eingebrochen und hätten mit einem Gap-Down direkt unter dem wichtigen 50er-EMA eröffnet. Damit sei ein deutliches Schwächesignal generiert worden. Das Verlaufstief sei bei EUR 36,37 am 3. Mai erreicht worden. Seitdem würden sich die Aktien von BASF in einer Aufwärtskorrektur bis den an den 50er-EMA befinden.Ausblick: Die Aktien von BASF würden sich mit dem Kursrutsch unter den 50er-EMA angeschlagen zeigen. Die aktuelle Aufwärtskorrektur sei bisher als normaler Pullback, als Retest zurück den 50er-EMA zu sehen. Die Short-Szenarien: Die BASF-Aktien würden den 50er-EMA erneut antesten, könnten aber nicht mehr deutlich über den 50er-EMA ansteigen und würden erneut absacken. In der Folge wäre mit einem Kursrutsch unter das Verlaufstief bei EUR 66,37 zu rechnen. Darunter könnte dann der 200er-EMA bei EUR 63,48 angelaufen werden. Die Long-Szenarien: Die Titel könnten die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter beibehalten und über den 50er-EMA ansteigen. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Hochlauf bis zumWiderstand bei EUR 72,00 zu rechnen. Gelinge den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, würde der Widerstand bei EUR 72,90 folgen. (Analyse vom 06.05.2021)Börsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:69,82 EUR +0,66% (06.05.2021, 11:34)